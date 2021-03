Staatsanwaltschaft will höhere Strafe für Sarkozy

Am Montag ist der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft - zwei davon auf Bewährung - verurteilt worden. Während sich der 66-Jährige „ungerecht“ behandelt fühlt, wie er in einem Zeitungsinterview nach dem Richterspruch betonte, fordern die Kläger eine höhere Strafe. Am Freitag wurde bekannt, dass die Pariser Finanzstaatsanwaltschaft in Berufung geht.