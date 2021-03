Polizisten traten Tür ein, um Seniorin zu retten

Polizisten wurden am 4. März 2021 um 1.20 Uhr früh zu einem Notfall in Leonding gerufen, da dort eine Frau um Hilfe rief. Vorort konnten sie laute Hilferufe aus dem Einfamilienhaus wahrnehmen. Aufgrund des Sachverhaltes traten die Beamten die Haustüre auf. Im Wohnobjekt fanden sie eine 89-Jährige am Boden liegend vor.