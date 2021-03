Eine musikalische Wahlwerbung vor der Stichwahl

Der amtierende Bürgermeister von Eisenkappel-Vellach muss ja mit Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ) in die Stichwahl. Sie hat am Sonntag 19 Stimmen mehr bekommen als Smrtnik (EL), der auf knapp 44 Prozent gekommen ist; Lobnik auf beinahe 45 Prozent. Für die Stichwahl in zwei Wochen will Smrtnik nun mit einem Lied werben: „A Kreuzerl soll bei mir do stehn“ - im Original „Wann da Mond am Himmel steht“.