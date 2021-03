Gratis-Corona-Tests schon fast überall vergriffen

Drei Tage nach dem Start der Gratisabgabe von Corona-Selbsttests waren die sogenannten Wohnzimmertests Donnerstagmittag in 74 Prozent der Apotheken vergriffen. Allein von Montag bis Mittwoch wurden von Österreichs rund 1400 Apotheken mehr als zweieinhalb Millionen Antigentests an die Bevölkerung abgegeben. „Nachschub ist bereits in einigen Apotheken angekommen, bzw. sollte in den kommenden Tagen einlangen“, betonte Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr.