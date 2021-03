Scharfe Kritik an Nicht-Aufnahme von VEU Feldkirch

„Ein weiterer österreichischer Verein - zudem einer mit großer Tradition mit zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen in der Vergangenheit - hätte in der höchsten Spielklasse nicht nur die Liga aufgewertet, sondern wäre für das gesamte österreichische Eishockey eine Bereicherung gewesen“, bekrittelte Hartmann. Der Kärntner sieht vor allem eine vergebene Chance, österreichischen Spielern eine weitere Möglichkeit für Erfahrung auf höchstem Niveau zu verschaffen. „Mit dieser Entscheidung wird einigen österreichischen Spielern die Perspektive genommen, im Profi-Sport Fuß zu fassen, und der VEU trotz der intensiven Bemühungen aller Funktionäre die Möglichkeit verwehrt, einen Neustart in der höchsten österreichischen Spielklasse hinzulegen“, so Hartmann weiter.