Es ist nicht zwingend das Jahr der Österreichischen Volkspartei. Während die Bewältigung der Corona-Krise das übergeordnete Ziel der Regierungsarbeit darstellt, sind einzelne Minister in den Mittelpunkt der negativen Berichterstattung gerückt. Bestätigte Plagiatsvorwürfe gegen die ehemalige Arbeitsministerin Christine Aschbacher, ein Misstrauensantrag gegen Innenminister Karl Nehammer und die Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel sind nur drei Beispiele für ein bis dato verkorkstes Jahr. In „Nachgefragt“ spricht Moderatorin Raphaela Scharf mit Meinungsforscher Christoph Haselmayer über die aktuellen Entwicklungen der führenden Partei in Österreich. Eines ist für ihn aber definitiv klar: „So viele Baustellen hatte die ÖVP noch nie“. Den gesamten Talk sehen Sie im Video!