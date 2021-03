Ölpest: Israel wirft Iran „Umweltterrorismus“ vor

Das Schiff soll laut Gamliel alle Kommunikationssysteme ausgeschaltet haben, bevor es israelische Gewässer erreichte. Es sei dann nach Syrien und wieder zurück in den Iran gefahren, hieß es in Medienberichten. Zuvor hatte das israelische Umweltministerium ein griechisches Schiff als Verursacher in Verdacht. Dies erwies sich aber als falsch.