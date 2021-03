Regen: „Makellosigkeit verliert Zauber schnell“

Kandidaten sollen an Kritik wachsen

Vielleicht sei sie auch deshalb mit den scheinbar besten Sängerinnen und Sängern relativ streng gewesen. „Die sind schon so weit, dass sie hoffentlich auch mit einem konstruktiv formulierten, negativen Feedback etwas anfangen können und daran wachsen“, erklärte Regen. „Andererseits fängt man jene auf, die mit der Situation noch struggeln. Als Jury muss man da seinem Gespür vertrauen: Wem mute ich was zu? Und letztlich muten sich diese Menschen ja selbst diese Bühne, diese Öffentlichkeit zu - sie haben sich ja dafür entschieden!“