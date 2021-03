Meisterleistung nach Bruch des Propellers

„Beim Heimflug ist es dann zu Problemen gekommen"

„Unser Ziel waren die Dolomiten, beim Heimflug ist es dann zu Problemen gekommen“, so der 65-Jährige. Über dem Weißensee verlor seine „Lancair 235“ in 3000 Meter Höhe plötzlich eines von drei Propellerblättern; die Maschine vibrierte heftig. „Ich hab’ sofort Motor und Benzinzufuhr abgeschaltet, so wie das empfohlen wird“, erklärt der Pilot. Dass in einer derartigen Notsituation keine Panik aufkommt, ist nicht selbstverständlich. „Ich hab’ automatisch reagiert, mich voll und ganz auf die Landung konzentriert. Auch der Johann hat die Nerven behalten“, betont Eigner.