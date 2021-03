„Nach Top-Sechs kann Sturm nächstes Ziel schaffen“

Ich durfte in meiner Karriere Gott sei Dank viele Cup-Titel stemmen. Zwei in Japan, auch in Frankreich wurde mein Team Straßburg Cupsieger. Und die vier Pokale mit Sturm natürlich! Wobei mir der erste 1996 im Praterstadion sehr in Erinnerung ist. Einerseits, weil mich Gilbert Prilasnig am Knöchel erwischt hat, ich die Pokalfeier mit einem gerissenen Syndesmoseband auf Krücken hab bestreiten müssen. Andererseits, weil der Titel unerwartet kam. Primäres Ziel damals war es, eine Mannschaft aufzubauen, um Meister zu werden. Und auf einmal waren wir Cupsieger. Da könnte man schon Parallelen zur heutigen Zeit erkennen. Speziell war natürlich auch der Moment in Klagenfurt 2010: Neustadt war im Finale klar besser. Aber dann bin ich mit Samir Muratovic eingewechselt worden und wir haben doch noch 1:0 gewonnen. Ein abermals überraschender Sieg. Aber Wahnsinn, was war das dann für eine Party!