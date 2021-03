Vorbereitung auf Studium

Das erlernte Wissen bringt den Schülern auch zahlreiche Vorteile für ein weiteres Studium. So können bei dem Einstieg in ein Bachelorstudium in Zukunft Lehrinhalte angerechnet werden. In der Studieneingangsphase müssen dann gewisse Lehrveranstaltungen nicht absolviert werden. Ein zusätzlicher Bonus ist der Zugang zur FH-Bibliothek und rund 150.000 E-Books. Diese können von Maturanten kostenlos für vorwissenschaftliche Arbeiten genutzt werden.