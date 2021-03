Täglich drei Drogenlenker in Oberösterreich

Allen Pandemie- und Ausgangssperren zum Trotz - auf Österreichs Straßen ging es 2020 „heiß her“! Fünf Millionen Raser tappten auf unseren Straßen in die Falle. Dazu kamen 5519 Drogen-Lenker, also wurden täglich 15 ertappt! Auch in OÖ stiegen die Zahlen, nur Alko- und Kindersicherungs-Delikte sanken. Drei Drogenlenker pro Tag werden nur in Oberösterreich erwischt!