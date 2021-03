Mayrhofen: Bisher 16 Personen Ausreise verweigert

Weiterhin problemlos verlaufen die am Samstag gestarteten Ausreisetestkontrollen im Zillertaler Mayrhofen, die zur Verhinderung der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Mutation durchgeführt werden. Seit Samstagfrüh wurden insgesamt 4545 Fahrzeuge bzw. 5643 Personen kontrolliert, sagte Polizeisprecher Stefan Eder am Montagvormittag. Bisher mussten nur 16 Personen umkehren. In den meisten Fällen hätten die Betroffenen den vorzulegenden negativen Corona-Test vergessen oder nicht daran gedacht.