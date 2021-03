„Kärntnerei“ & Ärztehaus bald fertig

Wienerroither auch in Viktring

Wienerroither wird übrigens auch bald in Viktring verfügbar sein. Die Filiale wird in einem neuen Markt im Bereich des Schulzentrums errichtet. „Der Baustart erfolgte am 16. Februar, vier Geschäfte sollen in den Gebäudekomplex einziehen, bis September wird alles fertig sein“, erzählt Martin Wienerroither.