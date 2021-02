Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Villach

Bürgermeister Günther Albel wird in Villach mit der SP die absolute Mehrheit halten können. Das vorläufige Ergebis weist den Roten 50,02 Prozent aus. Albel bleibt auch für sechs weitere Jahre Stadtchef in Villach. „Der Trend stimmt schon einmal“, so Albel in einem ersten Statement. Herbe Verluste musste die VP unter Spitzenkandidatin Katharina Spanring hinnehmen. Sie verloren 7,7 Prozent und halten bei12,75 Prozent. Die FP gewinnt leicht dazu und liegt nun bei 17,59 Prozent. Die Überraschung ist Verantwortung Erde. Sie kamen auf 11,44 Prozent.