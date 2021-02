Monsieur der Wiener Barszene geht in Pension

Eine ausgezeichnete Ära der Wiener Barkultur

Im Laufe der 80er Jahre entstehen auch in Wien die ersten Cocktail-Bars nach amerikanischem Vorbild. Keita Djibril ist von Anfang an dabei und trifft mit seinen außergewöhnlichen Cocktails den Puls der Zeit. Der gebürtige Senegalese hat die Wiener Barkultur geprägt, ihr Stil, Gesicht und Geschmack verliehen und wurde dafür als bisher einziger Barkeeper sogar mit dem Silbernen Verdienstzeichen der Stadt Wien geehrt. Über die Jahre hat er insgesamt in vier Cocktailbars als Barchef Halt gemacht - zuletzt in seinem Meisterstück der Silver Bar - im Hotel Das Triest. Keita Djibrils Kreativität bei der Entwicklung neuer Cocktail-Kreationen, sein lässig-legerer Stil sowie seine zuvorkommende Art machen den Genuss seiner Getränke zu etwas ganz Besonderem. Er mixt nicht einfach nur Drinks, sondern zaubert geschmackliche und optische Kunstwerke, die im Gedächtnis bleiben.