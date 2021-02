Goldberger: „Verkürzung war sicher nicht fair“

Am liebsten hätte ich Sara Marita Kramer im Auslauf in den Arm genommen und getröstet. So leid hat mir das junge Mädel getan. Nach der Disqualifikation in Hinzenbach, dem Corona-Wirbel in Rasnov hat sie jetzt auch noch bei der WM auf brutale Weise eine Medaille verpasst. Und das als Halbzeit-Weltmeisterin. Eine Kolumne von Andi Goldberger.