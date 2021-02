Schlussakt im U-Ausschuss: Keine Spur vom Geld

Motter ist ein Fachmann, der Fragen auf den Grund geht und Antworten bis ins Detail fundiert darlegt. Die umfassende Ausführung seiner Erkenntnisse gleicht einem Seminar in Geschichte und Rechtsprechung an einer Universität. Schon im November 2020 hatte Motter fast fünf Stunden lang über die Komplexität von Bankgeschäften und Genossenschaften referiert. Eine grobe Verletzung der Pflichten durch das Land als Revisionsverband war für ihn bereits damals nicht erkennbar. Die ÖVP-Fraktion hatte daraufhin ein Gegengutachten von Nicolas Raschauer vorgelegt. In manchen Punkten stimmen die Berichte der beiden Experten sogar überein. Motter besteht aber zu 100 Prozent auf sein Urteil, es sei „unstrittig“. Seine Erklärungen in Kurzform: „Dem Revisionsverband, also im konkreten Fall dem Land, kommen im Zuge der Revision lediglich organisatorische Aufgaben zu. Abgesehen von Übergangsbestimmungen, sind zusätzlich nur Beratungs- und Betreuungstätigkeiten erlaubt.“ Der Ex-Leiter der Rechtsabteilung der Raiffeisen-Landesbank Steiermark beruft sich unter anderem auf Urteile des Verwaltungsgerichts. Entscheidender Nachsatz: „Ein korrektes Bild vom Status quo der Bank muss ein Abschlussprüfer wiedergeben. Auf seinen Bericht darf sich ein Genossenschaftsrevisor verlassen und kann die Ergebnisse übernehmen.“