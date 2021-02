„Wir sind mit einem blauen Auge durchgekommen“

Rekord-Investitonsprogramm

Und heuer? Mit mehr als 15 Millionen Euro investiert der Mineralölhändler in einem Jahr so viel wie noch nie. Viel Geld fließt in die Errichtung von Tankautomaten, Photovoltaikanlagen und in die Erweiterung des Angebots für E-Autos. Die Zahl der Ladestationen wird bis Ende 2022 von 20 auf 50 aufgestockt, auch wenn Zierhut sagt: „Den Durchbruch sehe ich bei der Elektro-Mobilität nicht.“ Fix: Mehr als 15 bp-Tankstellen werden verschwinden und unter der Marke Turmöl weitergeführt.