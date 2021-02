Ätna spuckte Feuer und Asche in den Himmel

Am Mittwoch in der Früh war im italienischen Fernsehen zu sehen, dass der Himmel in der Region wieder blau und klar war - zuvor waren allerdings dichte Rauchwolken rund um den Vulkan zu sehen gewesen. Die Behörden beobachteten die Aktivität des Vulkans weiter, die Lage sei aber unter Kontrolle, hieß es. Menschen kamen nicht zu Schaden, der Betrieb am Flughafen von Catania konnte mittlerweile wieder aufgenommen werden.