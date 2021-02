Formel 1: „Checo“ füttert Bullen mit Infos

„Sergio hat sich super integriert. Er konnte uns schon wertvolle Infos liefern, vor allem, was den Mercedes-Motor betrifft. Man merkt sofort, dass er schon zehn Jahre in der Formel 1 ist, eine Menge an Routine besitzt“, ist auch Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko Feuer und Flamme für den 31-jährigen „Checo“ aus dem mexikanischen Guadalajara.