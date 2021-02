Dominic Thiem für Laureus Award nominiert

Dominic Thiem hat die Chance, als fünfter Österreicher einen Laureus World Sports Award zu erhalten. Österreichs Tennisstar ist als einer von sechs Sportler/innen in der Kategorie „Durchbruch des Jahres“ für die weltweite Auszeichnung nominiert. Die Kandidaten in sechs Kategorien sind am Mittwoch veröffentlicht worden, die Sieger werden von der LWS-Academy (über 60 ehemalige Sport-Größen, darunter der Kärntner Franz Klammer) ermittelt und im Mai bekannt gegeben.