Snowboard-Elite staunte über die „silberne“ Pia

Nächstes Saisonhighlight in einem Monat

Mit Bernd Krug hat sie im ÖSV jenen Trainer an der Seite, unter dem auch ihre Cousine acht Jahre lang trainiert hat. In einem Monat folgt das nächste Saisonhighlight für die Athletin des ESV St. Veit. Bei der Junioren-WM in Krasnoyarsk (Rus) hofft sie auf ein gutes Ergebnis. „Der Einzug ins Finale der Top 16 ist drin.“