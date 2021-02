Dennis Novak bezwingt Gilles Simon in Montpellier

Dennis Novak steht beim mit 323.970 Euro dotierten Hartplatz-Tennisturniers in Montpellier im Achtelfinale. Der 27-jährige Niederösterreicher besiegte am Dienstag in der ersten Runde im erstmaligen Aufeinandertreffen den 36-jährigen Franzosen Gilles Simon (ATP-Nr. 68) mit 7:6(5),1:6,6:3. Novak, der kürzlich knapp wieder aus den Top 100 gefallen ist, trifft nun auf den als Nummer drei gesetzten Serben Dusan Lajovic, der in Runde eins ein Freilos hatte.