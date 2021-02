ÖBB und Siemens stellen neue Nightjets in Wien vor

500 Millionen Euro für Nachtzug-Ausbau

Der Nightjet werde schon bald die klimafreundliche Alternative zum Kurzstreckenflug sein. „Deswegen investieren wir in den nächsten Jahren 500 Millionen Euro zusätzlich in den Nachtzug-Ausbau in Wien“, so Gewessler. Das sei mit Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in Österreich verbunden. Siemens werde alleine am Standort in Simmering 35 neue Lehrlinge aufnehmen, was vor allem „in Zeiten wie diesen ein wunderschönes Signal“ sei.