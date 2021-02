Emma Watson macht Schluss mit Hollywood

Als Hermine Granger in den „Harry Potter“-Streifen spielte sich Emma Watson in die Herzen ihrer Fans. 20 Jahre, nachdem der erste Teil über die Kinoleinwände geflimmert war, macht die Schauspielerin nun Schluss mit Hollywood. Wie die „Daily Mail“ herausgefunden haben will, liegt die Karriere der 30-Jährigen derzeit auf Eis. Statt auf die Schauspielerei will sich Watson nämlich angeblich auf die Liebe konzentrieren.