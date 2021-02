Emma Watson: Verlobung mit ihrem Freund?

Über ihr Privatleben gibt Emma Watson nur ganz wenig preis. Seit einiger Zeit ist die Schauspielerin, die unlängst in einem Interview erklärte, sie sei „self-partnered“, also mit sich selbst in einer Beziehung, mit ihrem Freund Leo Robinton glücklich. Am Wochenende zeigte sich die 30-Jährige mit dem US-Geschäftsmann in Los Angeles.