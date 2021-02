Attacke mit Cricketschläger: Inder schwer verletzt

Die beiden indischen Staatsbürger dürften am Montag gegen 18.30 Uhr vor einem Wohnhaus in Klagenfurt-Tessendorf aufgrund von Beleidigungen in Streit geraten sein. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte derart, dass der jüngere Inder den älteren mit einem Cricketschläger attackierte. Der 35-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Der 32-jährige Inder wurde unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen und nach erfolgter Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.