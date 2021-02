Größte Protestaktionen seit dem Putsch in Myanmar

Besonders massiv waren die Kundgebungen in der früheren Hauptstadt Yangon im Süden, in der Großstadt Mandalay im Norden und in der Hauptstadt Naypyidaw. Die meisten Geschäfte blieben geschlossen. „Jeder schließt sich dem an“, berichtete ein Demonstrant an der Hledan-Kreuzung in Yangon. Die Straßenkreuzung ist zu einem Ausgangspunkt für die friedlichen Kundgebungen geworden.