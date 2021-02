Preiner bei Hallen-ÖM mit Verletzungsproblemen

Vojta überrundete alle Gegner

In einem sehenswerten Solo setzte sich Andreas Vojta in 7:54,18 Minuten über 3000 m durch. Dabei überrundete der Niederösterreicher, der bei der Hallen-EM ebenfalls über diese Distanz läuft, alle Gegner. Vojta hatte in Hinblick auf die EM nach elf Hallen-Titeln in Folge die 1500 m diesmal ausgelassen und sich auf die 3000 m konzentriert. Da holte er nach 2012, 2017 und 2018 seinen vierten Hallen-Titel über diese Strecke. Insgesamt hält er in seiner großen Karriere jetzt schon bei 38 Siegen bei österreichischen Meisterschaften. Mehr Titel bei den Männern haben nur Günther Weildinger (53) und Dietmar Milloning (41) in Österreich gewonnen.