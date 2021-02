Kranzlhofen: Pensionistin stiftete Fastentuch

Auf der in der Fastenzeit üblichen Bußfarbe Violett hat sie auf das 2 mal 1,25 Meter große Fastentuch auch einen Satz gestickt, mit dem Kardinal Christoph Schönborn Posratschnig tief berührt hat: Mit Christus gleich im Tod, vereinigt in der Auferstehung. Pfarrprovisor Suresh Babu Meriga ist dankbar für das großzügige Geschenk an die Pfarre.