Frankreich streitet über Fleisch auf Schul-Tellern

In Frankreich ist ein Streit über fleischfreies Essen in Schulkantinen entfacht worden. Landwirtschaftsminister Julien Denormandie forderte am Sonntag auf Twitter: „Lasst uns aufhören, unseren Kindern Ideologie auf den Teller zu legen!“ Man solle ihnen geben, was sie zum Wachsen brauchen. Dazu gehöre auch Fleisch.