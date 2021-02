Ella Emhoff: Laufsteg-Debüt bei NY Fashion Week

„Epische erste Erfahrung“

„Ich habe in der Nacht zuvor definitiv ein wenig Schlaf verloren“, sagte die Tochter von Kamala Harris‘ Ehemann Doug Emhoff nach der Show. „Ich meine, ich laufe zum ersten Mal, ich bin zum ersten Mal in einem professionellen Umfeld. Es war eine sehr epische, erste Erfahrung in der Modewelt“, schwärmte die junge Frau.