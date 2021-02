RTL sucht 2500 Statisten für TV-Serie auf Mallorca

„Wir brauchen relativ viel Volk. Jede Menge Komparsen, die wie deutsche Touristen aussehen“, erklärte Rolf Wappenschmitt gegenüber der „Mallorca Zeitung“. Er ist Geschäftsführer von Sunnysideup, der Service-Produktionsfirma auf Mallorca. Die Drehs sollen zwischen April und Juli - unter höchsten Corona-Sicherheitsauflagen - an der Playa de Palma und in Can Picafort stattfinden.