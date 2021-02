„Hatte den unbändigen Drang, jemanden zu töten“

Es war ein trauriger Prozess am Donnerstag in Linz. Der 42-jährigen Angeklagten wurde Mordversuch vorgeworfen. Allerdings war sie nicht zurechnungsfähig. Sie soll einer Mitpatientin im Neuromed Campus Stichverletzungen zugefügt haben. „Lasst mich los, ich will sie töten“, soll sie nach dem Angriff gesagt haben.