Gala von Lillard bei Blazers-Sieg in New Orleans

Dank 43 Punkten und 16 Assists von Damian Lillard haben die Portland Trail Blazers am Mittwoch (Ortszeit) 126:124 bei den New Orleans Pelicans gewonnen und damit ihre Erfolgsserie in der National Basketball Association (NBA) prolongiert. Es war der bereits sechste Sieg en suite für das Team aus „Stumptown“. Die spielentscheidende Szene war ein Layup von Lillard 16 Sekunden vor dem Ende, bei dem er auch noch ein Foul zog und den fälligen Freiwurf zum Endstand verwandelte.