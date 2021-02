NÖ: Corona-Cluster in Kaserne und bei Polizei

Bereits am Wochenende wurden die ersten fünf Fälle in der Radetzky-Kaserne in Horn bekannt. Nach der anschließenden Testung von 129 Soldaten ist nun klar: Das Virus hat sich dort binnen kurzer Zeit rasch ausgebreitet – 24 weitere Soldaten sind infiziert, 59 Rekruten als Kontaktpersonen in Quarantäne.