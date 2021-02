Tochter strebt das Stadtchef-Amt ihres Vaters an

Seit 1850 haben in Schwanenstadt 23 Männer das Bürgermeisteramt innegehabt. Nun strebt im Herbst mit Doris Staudinger erstmals eine Frau dieses Amt an. Die 50-jährige ÖVP-Politikerin will dabei in die Fußstapfen ihres Vaters Karl treten, der sich nach 26 Jahren in den Ruhestand verabschieden wird.