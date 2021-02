Sarah Lombardi: Liebes-Frust am Valentinstag

Der Valentinstag sollte eigentlich der Tag der Liebe sein. Doch wie es manchmal so ist, kommt die gerade an so einem Tag zu kurz. Ein Liedchen davon singen kann Sarah Lombardi, die ihren Kummer mit ihren Fans teilte. Denn anstatt sich mit seiner Liebsten romantische Stunden zu machen, hatte ihr Verlobter Julian Büscher Wichtigeres zu tun.