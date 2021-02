Niederlande: Ausgangssperre muss aufgehoben werden

Eingriff in die persönlichen Lebensumstände

Das Gericht in Den Haag gab am Dienstag aber einer Klage der Corona-skeptischen Protestgruppe „Viruswahrheit“ recht. Die Regierung hatte die Ausgangssperre auf Grundlage eines Notgesetzes verhängt, nach der sie Maßnahmen ergreifen kann, auch ohne das Parlament miteinzubeziehen. Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich aber nicht um eine akute Notsituation. Die Ausgangssperre ist nach Ansicht des Gerichts eine schwere Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ein Eingriff in die persönlichen Lebensumstände der Bürger.