Utah setzt Siegeszug im Topspiel gegen Sixers fort

Die Utah Jazz haben am Montag das Duell der beiden Conference-Spitzenreiter in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA für sich entschieden. Das Team aus Salt Lake City fuhr mit 134:123 gegen die Philadelphia 76ers den achten Sieg in Serie ein. Die Sixers dagegen kassierten trotz 42 Punkten von Ben Simmons ihre dritte Niederlage in Folge. Topscorer der Jazz war Bankspieler Jordan Clarkson mit 40 Zählern.