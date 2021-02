Fasching erhellt auch zu Corona-Zeiten die Gemüter

Die Anderen verzogen daraufhin ihre Gesichter zu verzerrten Grimassen. Das machte dem Kleinen Fasching Angst. Er fürchtete sich so sehr, dass er furchtbar zu weinen begann - und seine Tränen rannten wie ein Bächlein. Er weinte so sehr, bis plötzlich eine Quelle am Fuße des Dobratsch entstand, in dem die armen, vom Schicksal gebeutelten Seelen dieser Stadt wenigstens im Winter etwas Frieden, Wärme und Zuversicht finden konnten.