Nik Nafs: Wunsch „Pandemie als Chance zu sehen!“

Nach der langen Lockdown-Pause und den Semesterferien haben jetzt alle Schulen in Österreich wieder Präsenzunterricht. Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit den Selbsttests? Und was haben Home Schooling und Co. mit dem Seelenwohl der Kinder und Jugendlichen gemacht? Darüber spricht Moderator Gerhard Koller im krone.tv-Talk mit Ercan Nik Nafs von der Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft. Zu sehen im Video oben.