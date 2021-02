Natural Selection Tour begeistert Snowboard-Welt

Die besten Rider der Welt, ein einzigartiges Competition-Format: Die Natural Selection Tour hat die Snowboard-Welt zuletzt begeistert. Das brandneue 2021er-Format brachte Slopestyle-Olympia-Teilnehmer, Halfpipe-Spezialisten und Big-Mountain-Freerider in einem Head-to-Head Wettbewerb in einem riesigen Schneeparadies in Jackson Hole in den USA zusammen.