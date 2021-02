„Razzia“ bei Linzer Barbershop: 20 Corona-Anzeigen

Nach einer anonymen Anzeige überprüfte die Polizei am Samstagvormittag im Linzer Stadtteil Neue Heimat einen Friseur wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Covid-19-Auflagen. Mit einem eindeutigen Ergebnis: Bei der Kontrolle wurden in dem kleinen Barbershop sieben Personen ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen. Zwei Kunden, denen gerade die Haare geschnitten wurden, zwei Friseure sowie drei weitere Kunden, die in dem nur 15 Quadratmeter großen Geschäft warteten, bis sie an die Reihe kamen.