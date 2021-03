Waschkugeln sind tolle Alternativen zu Waschmittel

Die Waschbälle enthalten kleine Kügelchen aus Keramik, die sich in einem wasserdurchlässigen Behälter befinden. Sobald sie mit Wasser in Berührung kommen, werden negative Ionen freigesetzt. Somit erhöht sich der ph-Wert des Wassers und wird basisch. Die Oberflächenspannug des Wassers nimmt ab, so gelangt das Wasser auch an kleinere Schmutzpartikel und wäscht diese aus dem Stoff. Außerdem enthalten die Kugeln Mikroorganismen, die antibakteriell wirken. So werden auch Viren und Keime effektiv abgetötet.