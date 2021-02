Liefering & BW Linz starten siegreich ins Frühjahr

Im Dress von BW Linz strahlte einmal mehr Fabian Schubert: In der 6. und 9. Minute trug sich der 26-jährige Mittelstürmer in die Schützenliste ein und hält damit nach 17 Pflichtspielen bereits bei 23 Toren. In der Liga ist er mit 17 Treffern die unangefochtene Nummer eins. Danilo Mitrovic (42.) und Nicolas Wimmer (56.) erzielten die weiteren Tore - damit wurde der zweite Sieg in Folge souverän eingefahren. Für die „Jung-Austrianer“ hatte Winter-Zugang Marco Djuricin in der 7. Minute zum 1:1 ausgeglichen. Der Ex-Deutschland-Legionär bekam Spielpraxis im Hinblick auf Einsätze bei den Profis.