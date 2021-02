Bullen fühlen sich schon fit für Europa

„Selbstvertrauen holen“

Morgen steigt bei der WSG Tirol das Aufwärmen fürs K. o.-Runden-Hinspiel in der Europa League gegen Villarreal am Donnerstag. An das die Bullen vorsichtig denken. Wie etwa Mittelfeld-„Pitbull“ Mo Camara, der sich am Mittwochabend ein weiteres Mal in die Austrianer verbissen hatte. „Die Situation an der Spitze ist sehr eng. Deshalb wollen wir uns keinen Ausrutscher erlauben, in Tirol voll punkten. Unser Ziel ist es, als Leader und mit Selbstvertrauen ins Hinspiel gegen Villarreal zu gehen.“