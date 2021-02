Deutschland vs. Österreich: Zwei Länder, zwei Wege

Die Zahlen entscheiden. Wie es nach dem 7. März weitergeht, entscheiden - im Gegensatz zu Österreich - nicht Politiker und Branchenvertreter, sondern die Zahlen: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 kann es in einzelnen Regionen weitere Lockerungen geben, eben die Öffnung des Einzelhandels, von Museen oder Galerien. Gebiete mit einer Inzidenz über 50 bleiben im Lockdown und dürfen ihn verschärfen. In Österreich liegen Tirol (76) und Oberösterreich (83) noch am nächsten an dieser Grenze, in Deutschland kratzen fünf Bundesländer mit Werten unter 60 bereits an ihr.