Das perfekte Frühstück zum Valentinstag

Zubereitung: Für die Omeletts in Herzerlform alle Zutaten miteinander mischen. Die Herzerlformen in eine Pfanne legen, Butter darin schmelzen lassen. Dann die Eier-Mischung in die Formen füllen und stocken lassen. Das Omelett sollte von selbst fest werden. Danach aus der Pfanne nehmen, die Förmchen entfernen und servieren.